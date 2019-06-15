السعودية.. كلاب ضالة تهاجم طفلًا وتلحق به إصابات أمام منزله بالأحساء (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة لحظة مهاجمة مجموعة من الكلاب الضالة ثلاثة أطفال أمام منزلهم في حي الجامعيين بالهفوف في المملكة العربية السعودية؛ موقعة إصابات ظاهرة بأحدهم.

وفي تفاصيل الحادثة التي نقلها موقع ”اليوم“ الإلكتروني المحلي، السبت، فقد نجا طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره من هجوم شرس لمجموعة كلاب ضالة بالقرب من منزله بحي الجامعيين بالهفوف في الأحساء، حين كان يتواجد في المكان ثلاثة أطفال بالقرب من منزلهم ولحظة هجوم الكلاب، ليهرب طفلان ويقع الطفل الثالث ضحية الهجوم.

وتعقيبًا على الحادثة، شدد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء على أن الأمانة تواصل العمل على نصب مصائد خاصة للحيوانات الضالة، من بينها الكلاب دون قتلها، والهدف من ذلك الرفق بالحيوان.

بدوره، رئيس المجلس البلدي بالأحساء الدكتور أحمد البوعلي، أعرب عن استياء المجلس البلدي من وقوع الحادثة وهجوم الكلاب على الطفل، مؤكدًا أن هذه الظاهرة باتت تشكل خطرًا ولا بد من مكافحتها والقضاء عليها حفاظًا على سلامة المواطنين وأبنائهم“.

وأشار البوعلي إلى أنه لا بد من عقد اجتماع للمجلس البلدي لبحث هذه الظاهرة بالرغم من وجود فتاوى شرعيه من عام 1380 هجري بجواز قتل الكلاب ما عدا التي تستخدم في الصيد أو الأثر، إلا أن القاعدة الشرعية تقول (الضرر يزال، والضرر: إلحاق المفسدة بالغير مطلقًا، لا يجوز الإضرار ابتداءً، كما لا يجوز انتهاءً، فيُزالُ الضررُ سواءٌ قبل وقوعه أو بعده“.