السعودية.. كلاب ضالة تهاجم طفلًا وتلحق به إصابات أمام منزله بالأحساء (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة مشهد لمهاجمة مجموعة من الكلاب الضالة طفلا أثناء تواجده بالقرب من منزله، في محافظ الإحساء. وبين التسجيل تواجد الطفل مع طفلين آخرين قبل أن يتركاه ويعودا إلى المنزل، فسارعت الكلاب لمهاجمة الطفل الذي عجز عن مساعدة نفسه. ويظهر المقطع تواجد أحد الأشخاص بالقرب من الحادثة ومحاولته إنقاذ الطفل، وقد تعرض الطفل لاصابة بجروح متفرقة من جسده.