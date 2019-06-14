بعد إلقائها كلمة عن سقوط الموصل.. دهس ناشطة عراقية في تظاهرة وسط بغداد‎

تعرضت الناشطة والحقوقية هناء أدور إلى حادث دهس، مساء يوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد إلقائها كلمة بمناسبة ذكرى سقوط مدينة الموصل بيد داعش.

وقالت وزارة الصحة، في بيان: إن ”الناشطة المدنية هناء أدور تعرضت لحادث سير، ولديها إصابة في الحوض والرأس، ووضعها مستقر وتتلقى العلاج اللازم في أحد مستشفيات بغداد”.

وقال ناشطون ومدوّنون عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي إن أدور تعرضت إلى حادث دهس، بعد انتهاء التظاهرة الليلية التي نُظمت في ساحة التحرير وسط بغداد، بذكرى مجزرة سبايكر، وسقوط مدينة الموصل بيد داعش، فيما قال الصحفي العراقي عامر مؤيد إن أدورد تعاني من كسر، وإن وضعها الصحي مستقر.

من جهته، علق الناشط والقيادي في تحالف ”سائرون“ جاسم الحلفي بقوله: إن ”أدور تعرضت للدهس بسيارة، ”بعد انتهاء التظاهرة في ساحة التحرير، حيث ألقت كلمة في ذكرى سقوط الموصل“.

وذكرت وسائل إعلام عراقية وصحفيون أن ”الناشطة نُقلت إلى مستشفى الشيخ زايد وسط بغداد“.

وتعتبر الناشطة أدور من العراقيات البارزات في مجال حقوق الإنسان، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتنشط في التظاهرات الشعبية، والاحتجاجات، وتطالب على الدوام بتحصيل الحقوق ووقف الانتهاكات الحاصلة ضد المواطنين.

ويعلق في أذهان العراقيين وقوف الناشطة أدور أمام رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومطالبته بشكل علني بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، ومنع التجاوزات في السجون.

وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: هل سيقيّد الحادث ضد مجهول، أم سيُفتح تحقيق لمعرفة ملابساته، إن كان متعمدًا أم عن غير قصد؟