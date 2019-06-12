دراج روسي يلقى حتفه أثناء استعراض مهاراته (فيديو)

تسبّب تهور دراج روسي بموته أثناء استعراض مهاراته بقيادة دراجته النارية بقدميه.

وكان أرتيم بولديف (34 عامًا)، يسجل مغامرته القاتلة ويستعرض مهاراته، كما كان يراسل أحد أصدقائه، قبل دقائق من مقتله بحادث مروع على بعد 40 ميلًا من موسكو، بعد اصطدامه بشاحنة.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن بولديف المعروف باسم بولت، يشتهر بقناته موتو نيكسس على يوتيوب، حيث يتابعه نحو 300 ألف شخص، وأكثر على مواقع التواصل الاجتماعي“.

ووفقًا لما قاله أحد الأصدقاء يدعى إيفجيني ماتفييف، كان بولديف يصور الفيديو وأرسله له قبل الحادث مباشرة.

يُذكر أن من بين كلمات بولديف الأخيرة في الفيديو، قوله: ”تحدث معظم المشاكل بسبب حقيقة أنني لا أكترث لأي شيء“، وذكرت التقارير أنه بالإضافة إلى تصوير بولديف فيديو مغامرته القاتلة، كان يستخدم هاتفه لكتابة رسائل أيضًا أثناء القيادة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف بعض الأصدقاء أن بولديف كان دائمًا ما يتحدث عن الموت أثناء حادث سير، كما قال سابقًا إنه يفضل الموت في حادث سير بدراجته بدلًا من عدم الاستمتاع بحياته وعيش المغامرة، إذ كان محبًا لركوب الدراجات النارية ولديه عدة دراجات مختلفة الأنواع.

وأثار خبر مقتل بولديف استياء وحزن متابعيه، وقال أحدهم: ”شكرًا على حبك للدراجات النارية، كنت تفعل ما تحب، ومتّ وأنت تفعل ما تحب“.