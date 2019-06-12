مصر.. إصابة 371 طالبًا داخل لجان ”الثانوية العامة“ في اليوم الثالث للامتحانات

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، إصابة 371 طالبًا خلال امتحانات الثانوية العامة في البلاد ثالث أيامها، منها 8 حالات بالمستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، فإنّ 371 طالبًا أصيبوا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في مختلف المحافظات، مؤكدة أنّها ”قدمت الخدمة العلاجية لـ363 طالبًا في ثالث أيام الامتحانات بمقر اللجان، ووجود 8 حالات بالمستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة“.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد: إنّ ”أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم“.

وأضاف مجاهد أنّه ”تم إسعاف 363 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، فيما لا تزال 8 حالات بالمستشفيات تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة“.

ووضعت وزارة الصحة خطة طوارئ شاملة؛ لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية بدأت عملها اليوم؛ لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات.

كما تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم، و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، والتنسيق مع مستشفيات الإخلاء، وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ.

إضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، والمرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر جميع التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

وكان أول امتحانات المرحلة الثانوية العامة في مصر قد انطلق السبت الماضي، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية داخل 114 لجنة بمراكز وقرى محافظة الدقهلية.

ويؤدي 43 ألفًا و632 طالبًا وطالبة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، والتي تستمر حتى 3 يوليو المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة.