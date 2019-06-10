الهند.. ترقب لمعرفة مصير طفل سقط في بئر منذ أيام

تواصل فرق الإنقاذ في الهند، عملها لإخراج طفل في الثانية من العمر علق داخل بئر مهجورة ووقع فيها منذ أكثر من 90 ساعة.

ووفق موقع ”لوباريزيان“، فإن الطفل ”فاتيهفير سينخ“ سقط في البئر التي يبلغ عمقها 38 مترًا وقطرها 23 سنتيمترا ، بعد ظهر يوم الخميس الماضي عندما كان يلعب في أحد الحقول القريبة من مسكنه بقرية Bhagwanpur في ولاية البنجاب شمالا.

وذكر أحد المسؤولين، بأن البئر كان مغطى بكيس من الرمل، لكن الطفل عبر فوقه فانزلق ووقع، وحاولت الأم الإمساك به لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

وعلى الفور، تم استدعاء 36 عنصرًا من قوات التدخل الهندية المتخصصين، إضافة إلى أطباء ومتخصصين من الجيش والشرطة ، وسط وجود عدد كبير من سكان القرية المتطوعين.

ويبدو أن الطفل ظل فاقدًا الوعي لفترة، لكن الكاميرا التي تم إنزالها إلى البئر رصدت وجود حركة، فتم إطلاق كمية من الأوكسجين لمساعدته على التنفس، حيث كان المنقذون يتوقعون إخراجه يوم الأحد، لكنهم فشلوا لأسباب تقنية.

وفي مسعى لإخراج الطفل يحاول المنقذون حفر بئر مواز قطره 90 سنتيمترا، للوصول إلى العمق الذي يوجد به الطفل، ثم حفر قناة أفقية لإخراجه حسب نفس المصدر.

وبثت التلفزيون الهندي في 2006 عملية إنقاذ طفل في السادسة، من داخل بئر بولاية هاريانا قضى فيه 48 ساعة، لكن طفلًا اسبانيًا في الثانية، قضى في بئر عمقه 71 مترًا ، وتم إخراج جثته يوم 26 يناير الماضي ، بعدما قضى بداخله 12 يومًا.