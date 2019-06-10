بعد حريق منزلها.. دفاع مدني الرياض يشكك برواية ”ريماس منصور“

فند الدفاع المدني في الرياض، اتهام الفنانة السعودية ريماس منصور لفرق الإطفاء بالتأخر في الوصول إلى المنزل، مبينًا بأن أولى الفرق وصلت بعد 9 دقائق من بلاغ الحريق.

وتعرض بيت ريماس منصور لحريق، نتج عنه تضرر مقتنيات البيت الواقع في حي الورود بالعاصمة الرياض.

ونشرت الفنانة ريماس، مقطع فيديو عبر موقع ”إنستغرام“ قالت فيه إن أضرارًا لحقت ببيتها جراء حريق، فيما أكدت بأنها لم تصب هي أو والدتها بأي أذى نتيجة ذلك.

ويظهر من خلال مقطع الفيديو، أشخاص يتحدثون بأن سبب الحريق هو تماس كهربائي في أحد كوابل المكيف، فيما رددت الممثلة عبارة ”الحمد لله“.

وقال الرائد محمد عيد العتيبي نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، إن كوادر الإطفاء تلقّت بلاغًا بنشوب الحريق عند الساعة 2.6 ظهرًا، ووصلت الفرقة الأولى عند الساعة 2.15.

ونقل موقع ”سبق“ المحلي عن العتيبي قوله إن ”الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة، ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز“.

وأضاف بأنه ”ومن خلال المعاينة اتضح أن سبب الحريق ناتج عن تماسّ كهربائي في سلك المكيف“، داعيًا إلى أهمية الأخذ بأسباب السلامة الكهربائية، متمنيًا السلامة الجميع.

وجاء توضيح الدفاع المدني بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن ادّعاء ريماس تأخر وصول فرق الدفاع المدني إلى منزلها خلال تعرضه للحريق.