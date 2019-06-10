والد التوأمين الغريقين في الإمارات يكشف تفاصيل وفاتهما المأساوية

روى منصور العوضي، والد الطفلين التوأمين الغريقين ”عبدالله وزايد“ البالغين عامين ونصف العام، تفاصيل وفاتهما غرقًا في مسبح داخل فيلا جارهم في رأس الخيمة بدولة الإمارات، الخميس الماضي.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، أكد ”العوضي“ أنه لا يلزم جاره بغلق باب منزله، لكنه طالبه باتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة أطفال جيرانه الذين يلعبون في المنطقة بمفردهم، لافتًا إلى أنه لن يرفع دعوى قضائية ضد الجار؛ لأنه يعتبر الحادث قضاء وقدرًا.

وأضاف أنه كان يجب على جاره، أن يغلق المسبح بشكل آمن، ويعمل على تركيب سور للوقاية من سقوط الأطفال فيه.

وفي تفاصيل الحادثة، قال إن طفليه التوأمين كانا سعيدين بملابس العيد ويلعبان بدراجتيهما الهوائيتين في الساحة الداخلية للمنزل، وإن جميع الأطفال كانوا يلعبون آنذاك تحت أعين أسرهم.

وتابع أن الطفلين اختفيا فجأة عن أنظار الخادمة، وعندما وصلت والدتهما إلى المنزل، بعد شراء بعض الحاجيات، بدأت بالبحث عنهما في أرجائه وخارجه، وبعدها شارك الجيران في البحث عنهما من الساعة العاشرة ليلًا إلى الحادية عشرة والنصف تقريبًا.

وقال منصور العوضي: ”لم يتوقع أحد أن يكونا قد دخلا إلى منزل جارنا الذي يبعد عن منزلنا بثلاثة منازل، والسقوط في حوض السباحة هناك“، موضحًا أن ”الأسرة علمت بالواقعة بعدما تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغًا يفيد بالعثور على الطفلين غارقين في مسبح جارنا“.

بدوره، أكد عم الطفلين، حسن العوضي، أن الطفلين سقطا في المسبح بسبب الظلام، وعدم رؤيتهما المكان، وبالرغم من عدم عمق المسبح، فإنهما توفيا نتيجة سقوط الدراجتين الهوائيتين عليهما أثناء سقوطهما في المسبح، ما أدى إلى عدم تمكنهما من إنقاذ نفسيهما.