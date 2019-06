حادث غريب بالسعودية.. شاب يلقى مصرعه في نفس مكان وفاة والده

View this post on Instagram

لقي شاب يدعى محمد قاسم دوشي (28 عامًا) مصرعه، أمس الأحد، في حادث انقلاب مركبته في المملكة العربية #السعودية. وقال خال الشاب، إن والد ”محمد“ توفي أيضًا في الموقع نفسه في حادث تصادم مع مركبة أخرى قبل نحو 14 عامًا. وأضاف أن ”محمدًا عاش يتيمًا هو واثنان من أشقائه و4 شقيقات بعد وفاة والدهم، قبل أن يرحل بحادث سير في الموقع نفسه الذي توفي فيه والده“، مبينًا أن محمدًا كان يعمل في قطاع حرس الحدود وأنه كان عائدًا لعمله لحظة وقوع الحادث. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #المملكة_السعودية #الرياض #جدة #موت #حوادث #سيارة #سرعة #صور #ksa #saudi #riyadh #accident #car #speed