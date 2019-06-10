حادث غريب بالسعودية.. شاب يلقى مصرعه في نفس مكان وفاة والده

لقي شاب يدعى محمد قاسم دوشي (28 عامًا) مصرعه، أمس الأحد، في حادث انقلاب مركبته في المملكة العربية السعودية.

وقال خال الشاب، إن والد ”محمد“ توفي أيضًا في الموقع نفسه في حادث تصادم مع مركبة أخرى قبل نحو 14 عامًا.

وأضاف أن ”محمدًا عاش يتيمًا هو واثنان من أشقائه و4 شقيقات بعد وفاة والدهم، قبل أن يرحل بحادث سير في الموقع نفسه الذي توفي فيه والده“، مبينًا أن محمدًا كان يعمل في قطاع حرس الحدود وأنه كان عائدًا لعمله لحظة وقوع الحادث.

وأوضح خال الشاب المتوفَّى، أن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة وانقلابها بعد الأمطار التي شهدتها منطقة الخشل التابعة لمنطقة جازان.

بدوره، قال الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في جازان، بيشي الصرخي، إن وضع الشاب كان حرجًا لحظة وصول فرق الإسعاف إليه، وتم نقله للمستشفى للعلاج إلا أنه فارق الحياة.