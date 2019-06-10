إخلاء متنزهين في كاليفورنيا الأمريكية بعد حريق غابات

أخلت السلطات الأمريكية، متنزهين ترفيهيين في كاليفورنيا، بالتزامن مع اندلاع حرائق في عدد من غابات الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة.

وقالت السلطات إن حريق غابات استعر في جنوب كاليفورنيا أدى إلى إخلاء متنزهين ترفيهيين، يوم الأحد، مشيرة إلى أن أيًا من المنازل لم تتعرض للخطر كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

ووفقًا لإخطار من إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، فقد اندلع الحريق في منطقة فالينسيا بمقاطعة سانتا كلاريتا على بعد نحو 56 كيلومترًا شمال غربي لوس أنجلوس، والتهم نحو 40 فدانًا من الحشائش على طول نهر سانتا كلارا.

وتمكن أفراد الإطفاء من تحجيم الحريق لعدة ساعات وشكلوا خطوط احتواء حول 20% من قطره.

وقال قائد شرطة المقاطعة، أوليج بوليسكي، إن ”المنازل والمباني التجارية في المنطقة التي لا يسكنها عدد كبير من الناس ليست في خطر بسبب الحريق“.