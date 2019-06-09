أمير مكة يواسي مواطنًا فقد عائلته في حريق (صور)

استقبل مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل اليوم الأحد، مواطنًا سعوديًا فقد عائلته الأسبوع الماضي في حريق.

ووصل الدكتور عبدالرحمن الشهري، إلى مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بدعوة رسمية من الأمير الفيصل في مواساة تحمل طابعًا رسميًا بعد أن شارك عدد كبير من سكان المملكة في مواساة الرجل، سواء في مكة المكرمة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، الأمير الفيصل يصافح الرجل الذي خسر زوجته و3 من أبنائه الشباب في الحريق، قبل أن يسلمه ظرفًا يتضمن مساعدة مالية فيما يبدو.

وفي الصور بدا الشهري وقد سيطر عليه الحزن، دون أن يمنعه ذلك من شكر الأمير على تعازيه ومواساته له في الفاجعة التي ألمت به.

ووجدت المبادرة الرسمية إشادات واسعة من قبل مدونين سعوديين من مختلف مناطق المملكة، أثنوا على الأمير الفيصل ووقوفه إلى جانب الرجل المكلوم.

وكان حشد كبير قد ضم مواطنين سعوديين ووافدين ومعتمرين وزوارًا من مختلف الجنسيات قد شاركوا يوم الإثنين الماضي في‏ الصلاة على السيدة وأبنائها الثلاثة، في المسجد الحرام، ودفنهم في مقبرة الشهداء بالشرائع.

جموع غفيرة تشيع جنازة #الدكتورة_عزيزة_الشهري

وأبنائها الذين توفوا يوم أمس إثر حريق بمنزلهم في حي بطحاء قريش . نسال الله لهم الرحمة والثبات وأن يتقبلهم من الشهداء وأن يلطف على الأهالي ويلهمهم الصبر والسلوان. pic.twitter.com/bMagpVnDiX — معالي الفقير (@m_ik30) June 3, 2019

واندلع الحريق صباح يوم الأحد الماضي بعمارة سكنية في حي بطحاء قريش في مكة المكرّمة، ليقضي فيه الأشخاص الأربعة بجانب إصابة 9 آخرين.

يُشار إلى أن الراحلة هي الدكتورة عزيزة الضهري، أستاذة الفقه المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة جدة.

وفي نعوة مؤثرة منسوبة للأب الشهري، وتم تداولها على نطاق واسع في الأيام الماضية، قال ”الحمد لله حتى يرضى والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال بقلب صابر محتسب أنعي حبيبتي وأم أولادي ورفيقة دربي وتوأم روحي أم عبدالله عزيزة بنت مطلق الشهري وأبنائي وثمرة فؤادي الدكتور عبدالله والشيخ عاصم والمهندس محمد“.

وأضاف الأب: ”وافتهم المنية صباح هذا اليوم الأحد ٢٨ /٩ / ١٤٤٠هـ إثر حريق بيتنا في مكة صائمين مصلين، منهم من رجع من اعتكافه بعد الفجر ومنهم من ختم بصلاة الضحى قبل نومه ومنهم من ختم يومه بصلاة الفجر فالحمد لله على كل حال وأسأله تعالى أن يربط على قلبي وقلوب من بقي من أولادي وأن يجبر مصابنا وأن يأجرنا في مصابنا ويعوضنا خيرًا“.