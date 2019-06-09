وفاة بريطانية دافعت عن كلبها بعد أن عضها كلب آخر

لقيت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 55 سنة، مصرعها بعد أن عضها كلب بيدها ورقبتها عندما هاجمته دفاعا عن كلبها، وفق ما ذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة، كانت شانون جنينجز تتنزه مع كلبها الصغير في مدينة بريستون شمال غرب بريطانيا، عندما هاجمه كلب ضخم ودخل معه في معركة دموية، مشيرة إلى أن جنينجز هاجمت الكلب لتخليص كلبها من أنيابه، إلا أنه قفز عليها وعضها من يدها ورقبتها قبل أن يفر هاربا.

وأفادت الصحيفة بأن المرأة شعرت بتوعك في صباح اليوم التالي وتم نقلها للمستشفى لكنها توفيت بالمساء، في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة تحقيقا بالحادث، في حين تواصل البحث عن الكلب وصاحبه.