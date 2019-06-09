اندلاع حريق في سفينة تركية داخل ميناء حيفا شمال فلسطين المحتلة

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أن حريقًا شب على متن سفينة تجارية أجنبية ترسو قرب شاطئ حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال: ”خلال ساعات الليل أبلغت سفينة تجارية أجنبية ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال إسرائيل عن إشعال حريق على متن السفينة من قبل جهات مجهولة“.

وأضاف في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”تتابع قوات البحرية الحادث بتعاون مع شرطة إسرائيل وبتنسيق مع السفينة، الحادث تحت السيطرة ”.

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت اليوم، أن بحرية الاحتلال سيطرت على باخرة نقل في ميناء حيفا بعد ساعات من وقوع حدث أمني داخلها.

وقال موقع ”والا“ العبري أن الحدث بدأ عندما أخذ مجهولون في الباخرة الراسية في ميناء حيفا طاقمها رهائن، وهددوا بحرق الباخرة، قبل تدخل قوة بحرية إسرائيلية والسيطرة على الحدث.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ أن حريقًا اندلع في باخرة نقل كانت قادمة من تركيا إلى ميناء حيفا، وأنها تتواجد الآن على بعد عدة كيلومترات من خليج حيفا، وتقوم البحرية الإسرائيلية بالسيطرة على الحدث.