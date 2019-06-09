اختفاء سعودي دخل مستشفى للعلاج من الصداع (صورة)

اختفى شاب سعودي قبل أكثر من 22 يومًا بعدما دخل مستشفى للعلاج من آلام راودته بسبب الصداع ليختفي أثره بعدها دون العثور عليه.

وقال أقارب الشاب علوان مسفر علي الخثعمي، إن الشاب اختفى بعد بتاريخ 13 رمضان الماضي في محافظة ”أبو عريش“، وفقًا لصحيفة ”سبق“.

وأضافوا أن آخر ظهور له بمستشفى ”أبوعريش“ العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر منذ ذلك الحين.

وقبل أيام اختفت آثار شاب سعودي يعاني من اضطرابات نفسية، بعد دخوله مطعمًا لتناول وجبة العشاء، بمحافظة ”العرضيات“.