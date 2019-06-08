السلطات العراقية تكشف الأسباب وراء حرائق الحقول الزراعية

كشفت وزارة الداخلية في العراق اليوم السبت، أسباب حوادث حرائق المحاصيل الزارعية في مختلف محافظات البلاد.

وتعرضت مئات الدونمات الزراعية إلى حرائق ”غريبة“ حيث تزامنت تلك الحرائق في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والنجف والمثنى وكركوك، فيما تباينت التفسيرات وراء نشوب تلك الحرائق.

وذكرت مديرية الدفاع في بيان أن ”عدد الحوادث (الحرائق) بلغ727 حادثًا، من تاريخ 8/5/2019 لغاية اليوم 8/6/2019“.

وبحسب البيان، فإن أسباب الحوادث كانت متفاوتة حيث إن 74 منها سببه حادث عطب أسلاك كهربائية، و35 حادثًا متعمدًا، و25 حادث شرارة نار من الحاصدة، و22 حادث عقب سيجارة، و32 حادث مصدر نار خارجي، و84 حادثًا يُحدد من قبل الأدلة الجنائية.

وأوضح البيان أن عدد ”المساحات المحترقة بلغت 37086 دونمًا“، فيما بلغ ”عدد المساحات المنقذة 992344 دونمًا“.

وكان مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان أعلن أن ”الموسم سيكون ناجحًا رغم ما اكتنفه من تداعيات ومخاطر“ مشددًا بأنه ”لن يتم السماح بوأد حلم العراقيين من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل“.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، ولم تتمكن السلطات من معرفة الجهات التي تقف وراء ظاهرة حرق الحقول الزراعية حتى الآن.