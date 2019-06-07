إصابة امرأتين في هجوم ببريطانيا بعدما رفضتا طلب المعتدين بتبادل القبلات‎

قالت الشرطة، اليوم الجمعة، إن امرأتين تلقتا لكمات وسُرقت متعلقاتهما الشخصية في هجوم وقع بحافلة في لندن، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الدماء غطتهما بعدما رفضتا طلب المعتدين بتبادل القبلات.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من 30 مايو/ أيار، بعد أن ركبت المرأتان وهما في العشرينيات من العمر حافلة ليلية في وست هامستيد.

وأضاف البيان: ”بينما اتخذتا مقعديهما في الطابق العلوي، اقتربت منهما مجموعة من 4 رجال أخذوا في توجيه التعليقات الإباحية لهما“.

ومضى البيان: ”بعد ذلك تم الاعتداء على المرأتين، وتلقتا عدة لكمات، ثم فر الرجال من الحافلة. وخلال الهجوم تمت سرقة هاتف وحقيبة“.

وقالت الشرطة: إن المرأتين تلقتا العلاج في المستشفى لإصابتهما بجروح في الوجه.

وقالت ميلانيا جيمونات (28 عامًا) لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): إن ”الرجال شرعوا في التحرش بهما حين أدركوا أنها ترتبط بعلاقة عاطفية بصديقتها“.

وأضافت: ”طوقونا وأخذوا يوجهون عبارات عدوانية عن الأوضاع الجنسية والمثليات، وطلبوا أن نتبادل القبل ليشاهدونا نفعل ذلك“.

وقال رئيس بلدية لندن، صادق خان، على موقع ”تويتر“: ”هذا هجوم مقزز وينم عن معاداة للنساء. لا تهاون مع جرائم الكراهية ضد المثليين في لندن“.