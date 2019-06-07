احتراق 4 سفن شحن تجارية جنوب إيران

التهمت النيران، اليوم الجمعة، أربع سفن شحن تجارية بميناء ”نخل تقي“ بمحافظة بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج العربي.

وقال مدير الميناء علي يكانه، للوكالة الرسمية الإيرانية إن ”أربع سفن شحن تجارية احترقت بالكامل، ظهر الجمعة، فيما تعرضت سفينة خامسة لأضرار“.

وأضاف يكانه: ”لا توجد أي إصابات.. من خلال التحرك الفوري تم نقل جميع سفن الشحن الموجودة في الميناء إلى أماكن أخرى بعيدة عن الحريق“.

وأشار إلى أن ”قيمة البضائع التي كانت موجودة في كل سفينة من السفن الأربعة التي احترقت، تبلغ أكثر من 10 مليارات ريال إيراني“ مشيرًا إلى أن ”الخبراء التقنيين يقومون حاليًا بفحص أسباب الحريق“.

ويقع ميناء نخل تقي في مدينة عسلوية على بعد 295 كم جنوب محافظة بوشهر، ويعد من الموانئ التجارية المهمة في إيران.