بالفيديو.. فتاتان جريئتان تتصدان لشابين تحرشا بهما بطريقة شجاعة

عاقبت فتاتان جريئتان بشكل مذهل، شابين تحرشا بهما في الشارع العام بالهند.

ووقع الحادث الغريب في أحد شوارع مدينة ”دهرادون“ شمال الهند، بعد أن تحرش رجلان مجهولان لفظيًا بفتاتين رفضتا تجاهل الأمر.

ويظهر مقطع فيديو يوثق الحادثة، كيف عاقبت الفتاتان المتحرشين شر عقاب بضربهما بالحذاء في الشارع أمام المتفرجين، بحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وفي الفيديو يمكن رؤية فتاة ترتدي سترة وردية، وهي تضرب أحد الرجلين بالحذاء على وجهه مرارًا وتكرارًا أمام صديقتها، التي ترتدي خوذة دراجة نارية، قبل أن تسحبه من قميصه وتهزه.

ومن ثم وجهت الفتاتان انتباههما نحو رجل آخر يجلس على دراجة نارية، ولكن عندما توجهها نحوه لضربه، تدخل الحشد لإيقاف الشجار.

وقالت إحدى الفتاتين: ”الآن تدعوني أختي، ولكن هل تجرؤ أن تدعوني حبيبتي مرة أخرى كما فعلت من قبل؟“.

ولم يتضح بعد كيف انتهى الحادث، وما إذا قد تم استدعاء الشرطة أو تقديم بلاغ رسمي.