حادث دموي في داروين الأسترالية

قُتل أربعة أشخاص برصاص مسلح وأصيب شخص آخر في مدينة داروين الأسترالية، اليوم الثلاثاء، في واحد من أكثر حوادث العنف دموية في البلاد منذ سنوات، وفق ما أعلنته السلطات.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه به، فقد قال مفوض الشرطة ريس كيرشو للصحفيين: ”في هذه المرحلة لا نعتقد أن للحادث صلة بالإرهاب.. إنه شخص واحد وتصرف بشكل فردي ..“.

وأضاف كيرشو أن المهاجم الذي يبلغ عمره 47 عامًا معروف للشرطة، وأنها احتجزته في غضون ساعة من الإبلاغ عن أول إطلاق للنار في المدينة الواقعة شمال البلاد.

وقال كيرشو: إن من المعتقد أن المشتبه به، الذي كان حصل على إطلاق سراح مشروط في كانون الثاني/يناير الماضي، استخدم مسدسًا.

وحددت الشرطة خمسة مواقع لارتكاب الجريمة منها حانتان ومتنزه ومتجر بقالة.

وقال كيرشو: ”لا نزال نحاول تحديد الدافع وما إذا كان نفذ جريمته مع سبق الإصرار والترصد“.

وتطبق أستراليا أحد أكثر القوانين صرامة في العالم للحد من انتشار الأسلحة النارية، الذي تم إقراره بعد أعنف جريمة قتل عشوائي في تاريخها عندما قتل مسلح 35 شخصًا في بورت آرثر في ولاية تسمانيا.