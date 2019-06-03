اختفاء طائرة حربية هندية تقل 13 عسكرياً قرب حدود الصين

أعلنت القوات الجوية الهندية، الإثنين، فقدان الاتصال بطائرة عسكرية، على متنها 13 شخصًا، بعد إقلاعها من ولاية أسّام شمال شرقي البلاد، وفق إعلام محلي.

ونقل موقع قناة ”أن دي تي في“ الهندية، عن مسؤولين قولهم إن الطائرة من طراز ”أنتونوف 32″، وعلى متنها 8 من أفراد طاقمها و5 ركاب، مشيرة إلى أن جميعهم في عداد المفقودين.

وذكرت القناة أن الطائرة أقلعت في الساعة (12:25) بالتوقيت المحلي، وكان من المفترض أن تحط في إقليم ”أروناتشال براديش“ شمالي البلاد.

وفقد الاتصال بالطائرة بعد نحو 35 دقيقة من إقلاعها، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن القوات الجوية الهندية أطلقت عملية بحث عن الطائرة المفقودة.

و“أنتونوف 32″، هي طائرة نقل بتصميم روسي ذات محركين، تستخدم بشكل كبير من قبل الجيش الهندي منذ أكثر من 4 عقود.

وسقطت طائرة من نفس الطراز في 2016، أثناء تحليقها فوق الخليج البنغالي بعدما أقلعت من مدينة شيناي شرقي الهند، وعلى متنها 29 شخصًا.

ورغم إطلاق السلطات أكبر عملية بحث في تاريخ الهند للوصول إلى بقايا الطائرة في البحر، إلا أن عملية البحث لم تصل إلى نتيجة.