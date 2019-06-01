مقتل ليبيين خلال سطو على عربة تقل أموالًا في سبها

لقي موظفان ليبيان، حتفهما اليوم السبت، في عملية سطو مسلح على عربة كانت تنقل أموالًا إلى مصارف بمدينة سبها جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إنّ ”مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع تويتا هايلوكس بيضاء هاجموا العربة في منطقة الجديد وقتلوا عضوي لجنة توزيع السيولة (حامد البدوي ومحمد عبدالعالي) واستولوا على ما في العربة من أموال قبل أن يلوذوا بالفرار“.

وأفادت مصادر محلية أن ”المبلغ المسروق حوالي مليون دينار ليبي“.

هذا وبدأت مديرية أمن سبها تحقيقًا في الجريمة التي تعد خرقًا واضحًا لحالة الاستقرار المجتمعي في المدينة، سبقها قبل حوالي الشهر هجوم نفذه تنظيم داعش المتشدد على مركز تدريب في المدينة وأسفر عن سقوط ضحايا.