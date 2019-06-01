العثور على رابع ”لقيط“ بالكويت خلال رمضان.. حيًا داخل حاوية قمامة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في دولة الكويت، العثور على طفل ”لقيط“ وقد تم لفه داخل كيس ورميه داخل حاوية قمامة.
ونشر حساب ”المجلس“ عبر ”تويتر“، مقطع الفيديو، الذي يظهر الطفل داخل الكيس ملقى في الحاوية وهو يبكي، فيما تم نقله إلى مستشفى ”الجهراء“.
وأثار رمي الطفل في القمامة، غضبًا بين ناشطين، مستنكرين تصرف والدي الطفل بهذه الطريقة، التي وصفوها بـ“القاسية“.
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العثور على طفل رضيع في "حاوية" بمدينة الجهراء في الكويت، وتم نقله إلى المستشفى. يذكر أن هذا الطفل هو اللقيط الرابع خلال شهر #رمضان #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #جديد #لايك #تفاعل #صور #جرائم #حوادث #ترند #أطفال #رضيع #عنف #غرائب #infant #baby #Kuwait #photo #explor #VIDEO #لقيط #طفل
يذكر أن هذا اللقيط هو الرابع الذي تم العثور عليه في شهر رمضان.