العثور على رابع ”لقيط“ بالكويت خلال رمضان.. حيًا داخل حاوية قمامة (فيديو)

العثور على طفل رضيع في "حاوية" بمدينة الجهراء في الكويت، وتم نقله إلى المستشفى. يذكر أن هذا الطفل هو اللقيط الرابع خلال شهر #رمضان #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #جديد #لايك #تفاعل #صور #جرائم #حوادث #ترند #أطفال #رضيع #عنف #غرائب #infant #baby #Kuwait #photo #explor #VIDEO #لقيط #طفل