العثور على رابع ”لقيط“ بالكويت خلال رمضان.. حيًا داخل حاوية قمامة (فيديو)

العثور على رابع ”لقيط“ بالكويت خلال رمضان.. حيًا داخل حاوية قمامة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو متداول في دولة الكويت، العثور على طفل ”لقيط“ وقد تم لفه داخل كيس ورميه داخل حاوية قمامة.

ونشر حساب ”المجلس“ عبر ”تويتر“، مقطع الفيديو، الذي يظهر الطفل داخل الكيس ملقى في الحاوية وهو يبكي، فيما تم نقله إلى مستشفى ”الجهراء“.

وأثار رمي الطفل في القمامة، غضبًا بين ناشطين، مستنكرين تصرف والدي الطفل بهذه الطريقة، التي وصفوها بـ“القاسية“.

يذكر أن هذا اللقيط هو الرابع الذي تم العثور عليه في شهر رمضان.

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