5 إصابات إثر 6 زلازل هزت ألبانيا

أُصيب 5 أشخاص إثر 6 زلازل هزت جنوب شرق ألبانيا في غضون ساعتين، اليوم السبت، وألحقت أضرارًا بخمسة منازل، وفق قول وزارة الدفاع ووسائل إعلام محلية.

وذكرت وسيلة إعلام محلية أن 5 أصيبوا عندما انهار منزل، في حين قالت السلطات الألبانية إنها تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذي كان بقوة 5.3 درجة وتوابعه.

وقالت وزارة الدفاع الألبانية:“لم ترد أنباء عن أي أوضاع غير عادية في أي منطقة في البلاد“.

وكان مركز الزلزال الأول على بعد 15 كيلومترًا جنوب شرق بلدة كورتش، وعلى عمق 14 كيلومترًا، وتلاه زلزال آخر بعد 7 دقائق على عمق 18 كيلومترًا في منطقة على الحدود مع اليونان ومقدونيا الشمالية.

واستمرت الهزات الأقل قوة في بلدة كورتش ومنطقة جيروكاستر الجنوبية على الحدود مع شمال اليونان.