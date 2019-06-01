السفر بالطائرة أصبح أكثر خطورة

أصبح الطيران أكثر خطورة مما كان عليه منذ سنوات، ومن الصعب تفسير ذلك فقط بما حدث لطائرة شركة بوينغ 737 ماكس الشهيرة.

ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي فقد وقعت حوادث الطائرات بشكل متكرر في كل منطقة تقريبًا في جميع أنحاء العالم في العام 2018، حيث ارتفع عدد القتلى إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات بعدد 523 قتيلًا.

وشهد هذا العام بداية سيئة بتحطم طائرتي الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302، ورحلة إيروفلوت 1492 (روسيا) .

ضغوط جديدة

ويثير هذا الأمر تساؤلًا بشأن ما الذي يحدث لأكثر وسيلة من وسائل السفر أمانًا؟، ويبدو هذا التساؤل واحدًا من أكبر الأسئلة التي يواجهها مديرو شركات الطيران والطائرات أثناء اجتماعهم في نهاية هذا الأسبوع بسيول في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهو أكبر تجمع ضمن هذا القطاع منذ كارثتي بوينغ 737 ماكس.

ومن الواضح أن الطلب على السفر الجوي ينمو بسرعة كبيرة، ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن يتضاعف حجمه خلال العشرين عامًا المقبلة، بينما تكافح شركات الطيران، وصناع الطائرات، والهيئات التنظيمية، لمجاراة هذا الزخم، وفي الوقت نفسه، تكثف الضغط للحفاظ على التكاليف منخفضة مع انتشار شركات النقل دون رفاهية والتي تخدم المسافرين المهتمين بأسعار التذاكر.

والواقع هو أن متطلبات السلامة، سواء أكانت تدريب الطيارين أو الميزات الإضافية في الطائرات، تكلف مالًا، وهناك حد لمقدار الصناعة الذي يمكن أن يتم إنفاقه على حماية حياة الإنسان.

وتنقل وكالة بلومبيرغ عن جيفري ديل عالم السلامة في جامعة سنترال كوينزلاند في أستراليا والذي كان محققًا في مجال السلامة الجوية منذ العام 1979:“يمكنك الحصول على ما تدفع مقابله، والجميع ينتقل إلى الحد الأدنى من المعايير التنظيمية، إنه مصمم لمنحك أفضل النتائج بأرخص الأسعار. ”

ومع ذلك فإن الطيران لا يزال آمنًا نسبيًا، فحوالي 4.3 مليار مسافر، أي ما يعادل أكثر من نصف سكان العالم ، طاروا بسلام في العام 2018. واحتمال وقوع حادث جوي هو أكثر بقليل من واحد في المليون.

لكن ذلك لم يمنع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومقره مونتريال، والذي تمثل شركات الطيران الأعضاء فيه أكثر من 80٪ من الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم، من رسم صورة قاتمة بشكل غير معتاد في تقرير السلامة لعام 2018، الذي صدر في أبريل الماضي. في حين حققت صناعة الطيران تقدمًا هائلًا، إلا أنها كانت بطيئة للغاية في معالجة الأحداث الكارثية مثل فقدان السيطرة في منتصف الرحلة، وفقًا للاتحاد الدولي.

وتتعرض السلامة أيضًا للضغط، لأن شركات الطيران تطلب بشكل متزايد من المصنعين طائرات بمواصفات محددة للاستفادة من اتجاهات السفر.

التدريب

وظهرت نقاط ضغط أخرى في قطاع الطيران، فارتفاع الطلب على الرحلات الجوية يعني أن العالم سيحتاج إلى حوالي ثلاثة أرباع مليون فني صيانة جديد، ونحو نفس العدد من الطيارين الجدد بحلول عام 2037 لمجرد مواكبة ذلك، وفقًا لتوقعات شركة بوينغ.

كما أن هناك مسألة الطيران التجريبي، فقد ساهمت أخطاء التعامل مع الطيران، مثل إعدادات الطاقة أو اللوحات غير الصحيحة، في حوالي ثلث حوادث الطيران بين عامي 2013 و 2017 ، وفقًا لـ IATA.

فوقت محاكاة الطيران مكلف للغاية، بحيث تآكلت مهارات القيادة في بعض شركات الطيران التي ليست لديها أجهزتها الخاصة، وفقًا لشركة Dell في جامعة سنترال كوينزلاند.

وعلى الرغم من اختلاف مستويات التدريب بحسب شركة الطيران، هناك حاجة واضحة لإعداد الطيارين للتعامل مع المواقف التي تتجاوز عناصر المناهج الدراسية، مثل فشل معدات الهبوط، وفقًا لما قاله ديرك داهمن، وهو مدير تدريب في إيرباص، مضيفًا:“نحن بحاجة لتدريب طيارينا للتعامل مع الأشياء التي لا يمكن التنبؤ بها“.

ومن المحتمل أن يتطلب عكس الاتجاه المميت للحوادث تقدمًا على جبهات متعددة، بالإضافة إلى إعادة إنشاء سيناريوهات غير عادية في أجهزة المحاكاة. وقال ريتشارد أبولافيا المحلل في مجال الطيران في فيرفاكس ومقرها فرجينيا، إن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تحتاج أيضًا إلى موارد كافية للقيام بوظائفها، بعيدًا عن التأثير غير الضروري لصانعي الطائرات.

وهناك مؤشر مأساوي واحد عندما تصبح هوامش الأمان ضغيرة للغاية ”تحصل على كومة من الحطام تخبرك بأنك ذهبت بعيدًا للغاية“، وفقًا لعالم السلامة جيفري ديل.