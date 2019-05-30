موظف يحاول حرق نفسه وزميله داخل حرم جامعة في الأردن

حاول موظف بجامعة في الأردن، حرق نفسه، وحرق موظف آخر داخل الحرم الجامعي، مساء اليوم الخميس.

وكشف مصدر من جامعة آل البيت، نقلًا عن وكالة ”سما الأردن“ الإخبارية، أن الموظف تقاعد من عمله، حيث صُرف له شيك نهاية الخدمة، وعندما توجه إلى الإدارة المالية في الجامعة لصرفه، رفض المدير المالي صرفه مبررًا رفضه بعدم وجود رصيد في حساب الجامعة.

وتسبب رفض صرف المبلغ بدفع الموظف المتقاعد، لسكب مادة البنزين على نفسه وعلى المدير المالي، ثم حاول إشعال النار بعد أن أمسك بالأخير ومنعه من الهرب.

وقبل إشعاله النيران، نجح موظفون في الجامعة بمنعه من ذلك وقاموا بتفريقهما، ولاذ الموظف المتقاعد بالفرار.