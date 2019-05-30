وفاة شاب بالسعودية بعد إطلاقه النار على صدره

توفي شاب في العقد الثاني من عمره متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بعدما أطلق النار على نفسه، بإحدى القرى في محافظة ”مهد الذهب“ السعودية.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، تلقت الشرطة بلاغًا بوفاة شاب متأثرًا بطلق ناري اخترق صدره، حيث فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى بساعات.

وأقرّ الشاب بعد إصابته لمن حوله بأنه هو من تسبب بإصابته بالعيار الناري، وذلك قبل وفاته بقليل.

وأصيب الشاب بطلق ناري فوق القلب، وتم إدخاله العناية المركزة، لكن حالته تدهورت بعد ساعات ليفارق الحياة.

ولم يتم الكشف عن المزيد من ملابسات الواقعة، وفيما إذا كان الطلق الناري قد خرج عن طريق الخطأ أم بقصد الانتحار.