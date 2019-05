وفاة شاب بالسعودية بعد إطلاقه النار على صدره

View this post on Instagram

توفي شاب في العقد الثاني من عمره متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بعدما أطلق النار على نفسه، بإحدى القرى في محافظة ”مهد الذهب“ #السعودية. وبحسب صحيفة ”#سبق“ المحلية، تلقت الشرطة بلاغًا بوفاة شاب متأثرًا بطلق ناري اخترق صدره، حيث فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى بساعات. وأقرّ الشاب بعد إصابته لمن حوله بأنه هو من تسبب بإصابته بالعيار الناري، وذلك قبل وفاته بقليل. ولم يتم الكشف عن المزيد من ملابسات الواقعة، وفيما إذا كان الطلق الناري قد خرج عن طريق الخطأ أم بقصد الانتحار. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #المملكة_السعودية #الرياض #جدة #صور #جرائم #قتل #انتحار #رصاص #سلاح #مسدس #سعودي #ksa #saudi #saudiarabia #riyadh #crime #gun