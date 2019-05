رجل يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض‎ (فيديو)

أعلنت الشرطة المكلفة بحماية البيت الأبيض أن رجلا حاول اليوم الأربعاء، إحراق نفسه على مقربة من المقر الرئاسي الأمريكي.

وقالت هذه الشرطة المعروفة باسم ”سيكريت سرفيس“ في تغريدة على تويتر إن رجلا قام بإحراق نفسه عند نقطة التقاء الشارع 15 مع جادة كونستيتيوشن، على مقربة من البيت الأبيض.

Jesus Christ. This guy set himself on fire outside the White House. pic.twitter.com/IIXAoGS6ia — Mariaaaa (@bedolla_maria) ٢٩ مايو ٢٠١٩

والمعروف أن الكثير من الناشطين من مختلف الاتجاهات غالبا ما يتظاهرون قبالة البيت الأبيض، لكن لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل الى القيام بفعلته.

Another psycho set themself on Fire ???? on the #WhiteHouse lawn. How’s it coming Sling you liberals and Democrats with your #resist? pic.twitter.com/FDL6CRIjBH — Victor Rivas ✝️ (@ZEO5520) ٢٩ مايو ٢٠١٩

وأوضحت الشرطة أنه تم تقديم إسعافات عاجلة للرجل.

وفي الثاني عشر من نيسان/أبريل الماضي قام رجل بإضرام النار في سترته بينما كان يقف قبالة البيت الأبيض. إلا أنه لم يصب بجروح خطرة وقام عناصر الشرطة باعتقاله.