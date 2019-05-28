المغرب.. فتح تحقيقًا في حالة وفاة أثناء احتجاجات ”أساتذة التعاقد“

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط اليوم الثلاثاء، عن فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص في المركز الاستشفائي الجامعي ”ابن سينا“، بعد أن نقل إليه لإصابته أثناء تفريق وقفة احتجاجية لـ“الأساتذة المتعاقدين“ الشهر الماضي.

وأكد بيان صادر عن الوكيل العام (المدعي العام) نشرته وكالة ”المغرب العربي للأنباء“ الرسمية، أنه تم فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات حالة الوفاة بتعليمات من النيابة العامة، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة لتحديد طبيعة الوفاة، ليتم اتخاذ القرار القانوني الملائم على ضوء نتيجة البحث الجاري.

وتوفي عبد الله حجيلي وهو والد الأستاذة هدى حجيلي، بعد تعرضه لإصابات خطيرة إثر التدخل الأمني لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام مقر البرلمان بشهر نيسان/أبريل الماضي.

وكان الأب يرافق ابنته إلى المسيرة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون، للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وقبل أيام ذكرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في بيان أن: ”خراطيم المياه التي استعملتها القوات العمومية لفض اعتصام المتعاقدين أسقطته أرضًا، ودخل على إثرها في غيبوبة، حيث أجريت له أكثر من عمليتين جراحيتين مستعجلتين، نظرًا للكسور الخطيرة على مستوى جسمه، إلى درجة النزيف الداخلي“ ما أدى إلى وفاته.