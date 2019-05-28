16 جريحًا بينهم أطفال إثر هجوم بسكين في اليابان

المصدر: ا ف ب

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال، طعنًا بسكين، في هجوم شنه رجل في كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة اليابانية طوكيو، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء.

وقال داي ناغاسي المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، إن ”رجلًا طعنهم أشخاصًا بسكين“.

وأضاف: ”تلقينا نداء استغاثة في الساعة 07:44 صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) يفيد بأن 4 تلامذة في المرحلة الابتدائية طُعنوا بسكين“.

ورجحت فرق الإطفاء أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرًا لأن ”مؤشراتهما الحيوية معدومة“.

من جهتها أعلنت الشرطة أنها اعتقلت مشتبهًا به، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب شبكة ”أن أتش كي“ التلفزيونية العمومية، فإن المهاجم طعن نفسه أيضًا مما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

وأوضحت الشبكة أن 3 من الجرحى بحالة حرجة، مشيرة إلى أنه تم العثور على سكينين في موقع الهجوم.

ووقع الهجوم في متنزه يقع قرب محطة للقطارات، بحسب الإعلام المحلي.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون المحلية، عددًا من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في مكان الهجوم، في حين نصبت الطواقم الطبية خيمًا في المكان لمعاجلة الجرحى.