حقيقة فيديو سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل الحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مُؤخرًا، مقطع فيديو يظهر ما زعموا أنها سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

ونفت مصادر مساء اليوم الإثنين لصحيفة ”سبق“ المحلية تلك المزاعم، وقالت إن الذي ظهر في الفيديو اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية.

ومساء أمس الأول، اشتبهت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام في المعتمر، الذي ظهر في الفيديو المتداول، وقاد التحقيق إلى هويته الحقيقية.

وكثيرًا ما يتداول الناشطون مقاطع فيديو لسيدات يرتدين إحرام الرجال، لعدم معرفتهم أحكام العمرة والحج، الشيء الذي يثير سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والدول العربية.