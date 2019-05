حقيقة فيديو سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل الحرم المكي

View this post on Instagram

تداول رواد موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو، لمعتمرة، يبدو وكأنها من الجنسية الآسيوية، ترتدي ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حولها رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف.