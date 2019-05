”تصادم كبد“… تفاصيل حادث سير أودى بحياة سعوديّين و 6 كويتيّين من قبيلة واحدة

View this post on Instagram

أسفر حادث مروري مروع وقع فجر الاثنين، على طريق #كبد في #الكويت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر بعد تصادم بين 4 سيارات ودهس إحداها لجمع من الأشخاص المتواجدين في مكان الحادث. وكشفت الإدارة العامة للإطفاء تفاصيل الحادث المروع قائلةً إن الحادث نتج عن تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حوله قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر أتى مسرعًا بسيارته وأوقع عددًا من الوفيات والإصابات.