”تصادم كبد“… تفاصيل حادث سير أودى بحياة سعوديّين و 6 كويتيّين من قبيلة واحدة

أفاق الكويتيون صباح اليوم الاثنين على وقع فاجعة مؤلمة بوفاة 8 أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تصادم بين 4 مركبات بالقرب من دوار في منطقة كبد في البلد الخليجي الذي يعد الثالث عالمياً من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية وسط حالة من الحزن الشديد ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها لوقف مسلسل الحوادث المستمر في البلاد.

وكشفت الإدارة العامة للإطفاء تفاصيل الحادث المروع قائلةً إن الحادث نتج عن تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حوله قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر أتى مسرعًا بسيارته وأوقع عددًا من الوفيات والإصابات.

وتفاعل ناشطو موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بشكل كبير مع الفاجعة المرورية التي راح ضحيتها 6 كويتيين في مقتبل العمر ينتمون إلى قبيلة واحدة بالإضافة إلى شخصين من الجنسية السعودية، حيث انتشر وسم #حادث_كبد بشكل واسع بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وتداول الناشطون صوراً ومقاطع فيديو للحظة وقوع تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمركبات جراء الحادث في بلد تتكرر فيه يوميًا حوادث مرورية تحصد أرواح مئات المواطنين والوافدين سنوياً، وفقًا لإحصائيات رسمية.

الفاجعة المرورية أثارت مشاعر مختلطة بين الكويتيين الذين أبدوا التعاطف والحزن مع الضحايا وعائلاتهم من خلال الدعاء وتقديم التعازي، فيما طالب آخرون بإيجاد حلول للحد من هذه الحوادث التي حصدت أرواح المئات من المواطنين والوافدين بشكل عام وعلى هذا الطريق بشكل خاص.

وذهب بعض المعلقين إلى مطالبة مجلس الأمة الكويتي بممارسة دوره الرقابي على مشاريع الطرق التي تعتريها شبهات فساد على حد زعمهم، واستقالة كل مسؤول قصر في أداء واجبه.

ووجه ناشطون أصابع الاتهام إلى الحكومة الكويتية بالمسؤولية عن الحادث بسبب تقصيرها بايجاد حلول لمنع تكرار الحوداث في الموقع الذي شهد عدة حوادث مرورية نتجت عنها وفيات وإصابات خطيرة خلال الفترة الماضية.

وكتب الناشط عبداللطيف جابر: ”ضحايا الإهمال الحكومي الله يرحمهم برحمته قبل أسبوعين شاب وبعده امرأه وبناتها واليوم 8 اشخاص الا يجب ان تستقيل الحكومه وتريحنا من سوء الادارة“.

#حادث_كبد

ضحايا الاهمال الحكومي الله يرحمهم برحمته قبل اسبوعين شاب وبعده امرأه وبناتها واليوم 8 اشخاص الا يجب ان تستقيل الحكومه وتريحنا من سوء الاداره#اسقاط_القروض_لليوم_173 — عبداللطيف الجابر (@latif_jaberr) May 27, 2019

ووصف ناشط آخر الحادث بالمجزرة مطالبًا الحكومة الكويتية بإيجاد حل لموقع الحادث الذي وصفه بطريق ”الموت“ قائلاً: “ من المسؤول عن مجزرة كبد ولي متى ننطر الحكومة تشوف حل لطريق الموت هذا ؟“

من المسؤول عن مجزرة كبد ولي متى ننطر الحكومة تشوف حل لطريق الموت هذا ؟ pic.twitter.com/4dmFOY70Z5 — M.S.Al-Hasawi ???????? (@sagroos) May 27, 2019

فلاح الهاجري طالب بإصلاح ”طريق الموت“ متسائلاً بتغريدة ”فعلاً شارع الموت كثير مانسمع عن الحوادث في شارع كبد متى يكون العمل للإصلاح #حادث_كبد“.

الله يغفرلهم ويرحمهم

فعلاً شارع الموت كثير مانسمع عن الحوادث في شارع كبد متى يكون العمل للأصلاح #حادث_كبد — فلاح الهاجري (@almhb66) May 27, 2019

ناشط آخر ذهب إلى ما جاء في بعض التعليقات عن وجود شبهات فساد في إحالة عطاءات الطرق متسائلاً عن دور مجلس الأمة الرقابي في هذا المجال، وكتب: ”بعض التعليقات يذمون الطرق ويتكلمون عن رشاوي وين مجلس الأمة عن حلها . الله رحمهم“.

بعض التعليقات يذمون الطرق ويتكلمون عن رشاوي وين مجلس الأمة عن حلها . الله رحمهم#حادث_كبد — Tcici_ksa (@tcici1) May 27, 2019

كما طالبت ناشطة أخرى تحمل اسم برجوازية برحيل كل مسؤول حكومي مقصر في أداء واجبه في التعامل.

#حادث_كبد

اللي مو قد المسؤولية في حكومتنا يتوكل لان انتوا محاسبين عن كل شي …

تخيلوا عاد !!

حسبنا الله ونعم الوكيل — برجوازية ⚜️???? (@bourgeois_q8) May 27, 2019

ناشط آخر أرجع سبب الحوادث في الكويت إلى مستوى الطرق في البلاد مشيرًا إلى ”وجود خلل في العقول وليس نقص الأموال“.

لا نعترض على القدر تتعدد الاسباب والموت واحد أسال الله العظيم ان يغفر لهم لكن من يعرف طريق #حادث_كبد واغلب شوارع الكويت يعلم ان الخلل في العقول وليس الاموال كل الحوادث في رقبتك ي جابر المبارك أسال بالله هذا طريق لدوله غنيه ! pic.twitter.com/sDTUusiBmS — Alazmi (@fahdfny) May 27, 2019

من جانبه، اعتبر فواز البليس أن الحكومة لم تتحرك بشكل جاد لإيجاد حل لهذا لطريق الطريق الخطير ”طريق خطر ودائما تحدث عليه حوادث مأساويه وللأسف مافيها تحرك جاد من جهات الدوله لحل هذا الخلل !!!! #حادث_طريق_كبد“.