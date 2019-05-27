حادث مروع يودي بحياة 8 أشخاص في الكويت

أسفر حادث مروري مروع وقع فجر الاثنين، على طريق كبد في الكويت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر بعد تصادم بين 4 سيارات ودهس إحداها لجمع من الأشخاص المتواجدين في مكان الحادث.

وكشفت الإدارة العامة للإطفاء تفاصيل الحادث المروع قائلةً بأن الحادث نتج عن تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حوله قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر أتى مسرعاً بسيارته وأوقع عدد من الوفيات والإصابات.

وباشر رجال الإطفاء بالتعامل مع الحادث منذ لحظة وقوعه، وتم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية، كما سجلت قضية بالواقعة لمتابعة ملابساتها كاملة، وفق ما ذكرته صحيفة ”الراي“ الكويتية.

تحديث لمعلومات حادث كبد:

وقوع تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد واتى شخص مسرع بمركبته واصطدم في المتجهرين مما ادى الى وقوع عدد من الوفيات والاصابات البليغة — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) May 27, 2019

وتصدر وسم #حادث_كبد الأعلى تداولاً بعد وقت قصير من وقوع الحادث في البلد الخليجي الذي تتكرر فيه الحوادث المرورية بشكل شبه يومي، حيث تداول النشطاء صوراً من موقع الحادث أظهرت حجم الحادث والأضرار مع مناشدات بعدم نشر صور المتوفين مراعاةً لمشاعر ذويهم.

وتتصدر حوادث المرور الصحف المحلية بالكويت ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حدٍ سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

يتعامل حاليا رجال اطفاء مركز كبد مع حادث تصادم مروع وقع بين 4 مركبات في منطقة كبد ، وقد نتج عن الحادث وفيات واصابات جاري حصرها — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) May 27, 2019

وكشف مصدر أمني كويتي مؤخراً لصحيفة ”القبس“ أن الحوادث المرورية التي شهدها البلد الخليجي منذ بداية العام الحالي حتى منتصف شهر أيار/ مايو الجاري، حصدت أرواحاً بشرية بلغت نحو 120 مواطناً ومقيماً أغلبهم من فئة الشباب.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.