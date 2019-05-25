السعودية.. العثور على المفقود صالح الحارثي ميتًا بعد اختفائه بـ“ظروف غامضة“ (صور)

تمكن فريق ”مبادرة“ للبحث والإنقاذ في المملكة العربية السعودية من العثور على جثة المفقود صالح محمد الحارثي (44 عامًا)، أمس الجمعة، وذلك بجوار سيارته العالقة في الرمال على طريق ”مكة – الليث“، بعدما كان قد فُقد في ظروف غامضة منذ أكثر من 20 يومًا.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الفريق أكد العثور على المفقود صالح الحارثي، بالقرب من مكة المكرمة في موقع يُطلق عليه ”الساقية“ على طريق الليث، إلا أنه وجد متوفَّى بعد أن علقت سيارته في الرمال.

يذكر أن صالح الحارثي فُقد منذ أكثر من 20 يومًا بعد انتهاء عمله في أحد القطاعات بمحافظة الطائف، وخروجه بسيارته من نوع ”هايلوكس“ إلى مكة المكرمة، حيث كان آخر اتصال له من مكة المكرمة على طريق الليث.