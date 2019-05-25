حرق سيارة دبلوماسي عربي في المغرب (فيديو وصور)

أتى حريق مهول على سيارتين في المغرب، ما أسفر عن إتلافهما بالكامل، قبل أن تقوم فرق الدفاع المدني بالسيطرة عليه.

وقال سكان منطقة حي حسان في الرباط، وفق موقع ”هسبرس“ المحلي، إن إحدى السيارتين اللتين اندلعت بهما النيران، تعود ملكيتها إلى دبلوماسي عربي يشتغل في البعثة الدبلوماسية لبلاده في العاصمة الرباط.

وأضافوا، أن الدبلوماسي يوجد منذ نحو 40 يومًا خارج المغرب في مهمة في بلده الأصلي، بينما لم يتم التعرف على صاحب السيارة الثانية المحترقة.

واندلع الحريق بالسيارة الأولى، مساء الجمعة، قبل أن تمتد النيران إلى السيارة الثانية، التي كانت مركونة أمامها، وتحترقا معًا عن آخرهما.

وسُمع دوي انفجار عجلات السيارتين وسط تصاعد الدخان، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها.