السودان.. وفاة قيادي معارض بارز‎‎

توفي، اليوم الجمعة، القيادي البارز في المعارضة السودانية، علي محمود حسنين، عن عمر يناهز 80 عامًا.

ونعى ”التجمع الاتحادي المعارض“، في بيان مقتضب، حسنين، ذا التوجه الوسطي، باعتباره أحد قياداته، ولم يشر البيان إلى سبب الوفاة.

وقال: ”ننعى للأمة السودانية وللاتحاديين عمومًا وفاة شيخ المناضلين السودانيين علي محمود حسنين، الذي توفي صباح الجمعة“.

وعاد حسنين إلى السودان، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 من شهر أبريل/نيسان الماضي، بعد 10 سنوات قضاها في منفى اختياري بلندن.

وكان حسنين، الذي قضى نحو 3 سنوات في سجون نظام البشير، رئيسًا لـ“الجبهة الوطنية العريضة“، التي تشكلت في بريطانيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2010، كتجمع من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات معارضة؛ بهدف إسقاط نظام البشير كهدف استراتيجي، وكانت تشترط على أعضائها رفض الحوار مع النظام الحاكم.

وهو أيضًا قيادي في تحالف ”التجمع الاتحادي المعارض“، وهو أحد تحالفات ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، التي تقود الاحتجاجات بالبلاد منذُ شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، ويضم التجمع 8 أحزاب، أبرزها: ”الاتحادي الديمقراطي“ و“العهد الثاني“ و“الحركة الاتحادية“ و“الوطني الاتحادي“.