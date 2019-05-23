شاهد.. نجاة شاب إيطالي من حريق التهم شقته (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تسلق إيطالي لحافة مبنى سكني، هربًا من حريق هائل شب في شقته.

وانتظر الشاب الإيطالي على حافة المبنى، وهو عاري الصدر لمدة نصف ساعة، حتى تمكن رجال الإطفاء من الوصول إليه.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، صور سائح أسترالي، رجلًا إيطاليًا يهرب من نافذة مطبخه ويتسلق حافة المبنى البالغ عرضها 30 سنتمترًا، بعد أن تسبب ماس كهربائي في حريق بشقته في حي ”أفيو لاتينو“ في جنوب شرق روما.

وعندما عجز عن الهرب إلى بر الأمان، قرر البقاء على الحافة حتى وصلته النجدة بعد نصف ساعة، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة خلع قميصه، وظل عاري الصدر.

ولحسن الحظ، وصل رجال الشرطة في نهاية المطاف، وبدأوا رش المياه في المطبخ المحترق، قبل أن يستخدموا الرافعة الكهربائية لإنقاذ الرجل.

وقال المصور: ”كنا نتناول العشاء بعد زيارة المواقع السياحية في روما في فترة ما بعد الظهر، عندما رصدنا الحريق في المبنى المقابل، وكان الجميع في حالة صدمة“.

ووفقًا للتقارير، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يصاب أحد بأذى.