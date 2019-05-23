وفاة 4 أشخاص من عائلة سعودية بسبب إبل سائبة (صور)

تسبب حادث مروع في المملكة العربية السعودية بمصرع مواطن وزوجته واثنين من أبنائه، فيما أصيب طفلان آخران من العائلة، أمس الأربعاء، بعد أن اصطدمت سيارتهم بإبل سائبة في طريق الرين ببيشة.

وبحسب موقع ”المرصد“ المحلي، فإن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، حيث أخرجت 4 أشخاص من داخل السيارة، فيما تم استخراج حالتين من قبل متطوعين قبل وصول الجهات الأمنية.

وتعد حوادث الطرق بسبب الإبل السائبة التي تعبر الطرقات السريعة، لا سيما في الليل، سببًا رئيسيًا لحوادث مرور مأساوية فشلت الجهات المختصة في كبحها، رغم الجهود التي بذلتها كتسوير الطريق السريع في أماكن تواجد مربي الإبل.

وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ مدة إلى تطبيق ”باركود“ بديلًا عن الوسم عن طريق شريحة تدسّ داخل أجسام الإبل، ويتمكن عن طريقها ملاكها من إصدار شهادات ميلاد لمواشيهم، وحمايتها من الأمراض، ومتابعتها متابعة دقيقة، ونقل ملكيتها، وتتبع سجلها الصحي، إضافة إلى إثبات مسؤولية مالك الإبل عن عدد من الحوادث التي تتسبب بها ليلًا على الطرقات.