أطفال في السعودية يعثرون على جثة مقيم عربي

فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية تحقيقًا موسعًا في واقعة عثور مجموعة من الصبية على جثة مقيم من جنسية عربية بمحافظة أبو عريش.

وبحسب صحيفة ”عاجل“ المحلية، فقد تلقت شرطة جازان بلاغًا يفيد بعثور أطفال صغار على جثة بأطراف إحدى القرى في شمال محافظة أبو عريش، حيث اتضح من المعاينة الأولية أن المقيم فارق الحياة منذ حوالي 5 أيام.

وكان كفيل المقيم المتوفَّى، قد أبلغ عن هروبه في وقت سابق، حيث ساوره الشك، بعدما اتصل بهاتف العامل ولم يستطع الوصول إليه.

وتم إيداع جثة العامل بأحد المستشفيات، فيما اتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة.