الاستعانة بالشرطة لإقناع سعودي باستلام جائزة ”كيلو ذهب“ (فيديو)

اضطرت غرفة الرياض في المملكة العربية السعودية، وفي واقعة طريفة، إلى الاستعانة بالشرطة لإقناع أحد الفائزين في مسابقة بالحضورلاستلام جائزته، وهي عبارة عن كيلو ذهب.

شاهد في الفيديو #مواطن_يرفض_كيلو_ذهب كجائزة من STC معتقد بأنها حيله و مع محاولات أقناعة لمدة شهر، وتأكده من إشراف #غرفة_الرياض عليها كونها هي من يصدر التراخيص، إستجاب أخيرا قبل أن يضيع الفرصة..

عبر الرابط:

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قائمة المسابقات التي تشرف عليها #غرفة_الرياض pic.twitter.com/c0WWbyt0BO — غرفة الرياض (@RiyadhChamber) May 22, 2019

وأوردت غرفة الرياض عبر حسابها في موقع ”تويتر“ مقطع فيديو، شرحت فيه تفاصيل الواقعة، مبينة أن شركة الاتصالات السعودية تواصلت مع أحد المواطنين بمحافظة بيشة لإبلاغه بالحضور واستلام الجائزة التي فاز بها، لكنه رفض ولم يصدق الخبر، فما كان من الشركة إلا أن استعانت بالشرطة لإحضاره.

وحاولت غرفة الرياض مع شركة الاتصالات كي تجري سحبًا لاختيار فائز آخر إلا أنها رفضت ذلك، فكررت غرفة الرياض التواصل مع الفائز الذي كرر بدوره الرفض، لتتدخل الشرطة في النھاية وتقنعه بالحضور إلى مقر الغرفة في الرياض لاستلام جائزته.