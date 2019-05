بالفيديو.. إنقاذ طفل سقط من الطابق الـ 23

View this post on Instagram

نجا طفل من الموت بعد سقوطه من شرفة في الطابق الـ 23، بينما كان يلهو مع صديقه في بيته بمدينة "هانغتشو" في أقصى جنوب الصين. وكان الطفل يلهو في منزل جاره عندما سقط داخل نظام تهوية بمسافة 4 طوابق، حيث نزل على وحدة تكييف الهواء المركزية في الطابق الـ20. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد سقط الطفل الذي لم يُكشف عن هويته بعد صعوده على لوح خشبي معلق بين شرفة منزله وشرفة جاره، حيث كان جاره يجري تجديدات في منزله، وكان اللوح الخشبي موجودًا من أجل تركيب العمال لمكيف هواء. ولحسن الحظ، نجا الطفل من الموت دون أي إصابات خطيرة، حيث حضر رجال الإنقاذ على الفور. ويُظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون الوصول للطفل عبر ذلك المكان الضيق، قبل تهدئته وربط حبال حوله وتوجيهه بالتسلق ببطء عن طريق التشبث بالجدار، قبل رفعه بالحبال وسحبه إلى الطابق الـ 22.