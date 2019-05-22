شاهد بالفيديو.. اشتعال النيران بأطفال في الكويت

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اشتعال النيران بمجموعة أطفال خلال احتفالهم على ما يبدو بالقرقيعان.
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تداول ناشطون على موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه لحظة اشتعال النيران في الأطفال، وسط حالة رعب ملأت المكان، بالكويت. وتبيّن لقطات الفيديو، على ما يبدو الأطفال وهم يعبثون بالألعاب النارية احتفالاً بمناسبة "القرقيعان" الذي يصادف منتصف شهر رمضان ويمتد لثلاثة أيام، وهو تقليد سنوي مخصّص لفئة الأطفال، ولسوء الحظ لم تكتمل فرحتهم ليتغلّب على استمتاعهم لحظات مرعبة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #قرقيعان #رمضان #رمضان2019 #ترند #فيديو #kuwait #video #ramadan #news
واستخدم الأطفال خلال لهوهم مادة صابونية قاموا برشها على بعضهم البعض، إلا أن النيران اشتعلت فجأة وانتشرت بفعل المادة، لتقوم بإحراق عدة أطفال.
وأكد ناشطون أن إصابات الأطفال كانت بسيطة وأنهم جميعًا بخير، دون الإفصاح عن عدد المصابين.
وذكر حساب يهتم بنشر الأخبار ومقاطع الفيديو عبر موقع ”تويتر“، أن الحادثة وقعت في الكويت، لكن ناشطين نفوا ذلك، مؤكدين أنها وقعت في القطيف السعودية.
ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.