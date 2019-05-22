شاهد بالفيديو.. اشتعال النيران بأطفال في الكويت

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اشتعال النيران بمجموعة أطفال خلال احتفالهم على ما يبدو بالقرقيعان.

واستخدم الأطفال خلال لهوهم مادة صابونية قاموا برشها على بعضهم البعض، إلا أن النيران اشتعلت فجأة وانتشرت بفعل المادة، لتقوم بإحراق عدة أطفال.

وأكد ناشطون أن إصابات الأطفال كانت بسيطة وأنهم جميعًا بخير، دون الإفصاح عن عدد المصابين.

وذكر حساب يهتم بنشر الأخبار ومقاطع الفيديو عبر موقع ”تويتر“، أن الحادثة وقعت في الكويت، لكن ناشطين نفوا ذلك، مؤكدين أنها وقعت في القطيف السعودية.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.