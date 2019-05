شاهد بالفيديو.. اشتعال النيران بأطفال في الكويت

View this post on Instagram

تداول ناشطون على موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه لحظة اشتعال النيران في الأطفال، وسط حالة رعب ملأت المكان، بالكويت. وتبيّن لقطات الفيديو، على ما يبدو الأطفال وهم يعبثون بالألعاب النارية احتفالاً بمناسبة "القرقيعان" الذي يصادف منتصف شهر رمضان ويمتد لثلاثة أيام، وهو تقليد سنوي مخصّص لفئة الأطفال، ولسوء الحظ لم تكتمل فرحتهم ليتغلّب على استمتاعهم لحظات مرعبة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #قرقيعان #رمضان #رمضان2019 #ترند #فيديو #kuwait #video #ramadan #news