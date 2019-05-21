مسن إماراتي يتصل بطوارئ شرطة دبي لـ“شعوره بالوحدة“

كشفت شرطة دبي في دولة الإمارات، عن ارتفاع نسبة الاتصالات غير الطارئة على رقم الطوارئ 999 المخصص للحالات الحرجة، لتصل إلى نحو 75% وبما يزيد على 3 ملايين و500 ألف من قرابة 5 ملايين مكالمة.

وحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، قال مدير مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، إنهم يتلقون نماذج مختلفة من المكالمات، مثل مكالمة لا تخلو من الأسى تلقاها المركز من أحد المواطنين المسنين، بسبب شعوره بالوحدة والحزن أثناء تناوله العشاء بمفرده في منزله، لافتاً إلى التعامل مع المكالمة بشكل إنساني، وإن كانت لا تصنف باعتبارها مكالمة طارئة يمكن أن تنقذ حياة شخص.