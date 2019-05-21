كويتي يشكو زوجته لدى الشرطة بسبب ”وجبة الإفطار“

اضطر كويتي للبحث عن حل غير اعتيادي في محاولة منه للضغط على زوجته كي ”تطبخ له وجبة الإفطار“، فتوجه لمركز الشرطة أملًا بأن يجد لديهم هذا الحل، الذي قوبل بالرفض من قبل ضابط المخفر، كون الواقعة لا تشكل قضية وأنها عدم اختصاص.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن مواطنًا طالب رجال الأمن بـ“تقويم سلوك زوجته التي ترفض أن تطبخ له وجبة الإفطار، وأبدى رغبته في تسجيل قضية ضدها“.

وفي التفاصيل، فإن المواطن ”توجه لأحد المخافر وأبلغ ضابطًا رغبته في تسجيل قضية ضد زوجته، وعندما سأله عن طبيعة الشكوى، قال المواطن إن زوجته ترفض أن تطبخ له وجبة الإفطار، وإنه حاول إقناعها بكل السبل بذلك، خاصة أنه يعود إلى المنزل من العمل منهكًا بعد صيام طويل، وأن أبسط حقوقه أنه يجد وجبة الفطور من تحضير يد زوجته ولكنها ترفض“.

لكن ضابط المخفر بعد سماعه القصة، سأل الشاكي إن كان هناك اتهامات أخرى موجهة ضد زوجته، فنفى المواطن ذلك، فأبلغه الضابط أن ”الواقعة لا تشكل قضية، وأن المخفر لا يملك حق تقويم سلوك زوجته، إذ إن هذا النوع من الشكاوى من عدم اختصاص المخفر“.