بالفيديو.. لصة تلجأ لطريقة ”مُبتكرة“ لسرقة ملابس من متجر فاخر

لجأت لصة إلى طريقة مبتكرة لسرقة ملابس تزيد قيمتها على 3 آلاف جنيه إسترليني من متجر فاخر في بريطانيا.

وكشف فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، كيف وضعت السيدة الملابس في جيب كبير خفي في ملابسها يشبه جيب ”الكنغر“.

وفوجئ طاقم عمل متجر ”مولي براونز“ في مقاطعة ”يوركشاير“ البريطانية، عندما اكتشفوا استهداف المتجر من قِبل سيدتين بعد ظهر يوم السبت، وسرقتهما العديد من الملابس الغالية.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المتجر، سيدة ترتدي ثوبًا أسود طويلًا وهي تتفحص القطع المعروضة قبل انتشال ثوب وإخفائه في حقيبة مخبأة داخل ملابسها، وذلك قبل أن تنضم إليها شريكتها لتراقب الأجواء، بينما تستمر زميلتها في انتشال عدة قطع وإخفائها.

وقال المساعد في إدارة المتجر بن بتلر، ”سرقت السيدة نظارات شمسية قبل أن تسرق الملابس وتخبئها في شيء يشبه جيب الكنغر“.

وأضاف أن ”ما حدث يجعلني عاجزًا عن الكلام، فإحدى الموظفات كانت تمر بالقرب من اللصة، كما يبدو أنها استطاعت إزالة قطع الإنذار المثبتة في بعض الأشياء التي سرقتها“.

وتابع قائلًا: ”لا أعرف كيف لم يعمل جهاز الإنذار عند خروجها من المتجر، وما إذا كان معها قطع مغناطيس منعت انطلاق الإنذار، فقد تعاملت اللصتان بطريقة عادية للغاية أثناء خروجهما“.

وأوضح بن بتلر، أن القطع التي سُرقت تشمل ملابس تحمل اسم علامات تجارية مثل ”جوزيف ريبكوف“ و“فرانك ليمان“، كما قدر قيمة ما سُرق بأكثر من 3 آلاف جنيه إسترليني.

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا على صفحة المتجر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وحصل على أكثر من 1000 مشاركة، إذ حث بن بتلر على نشر الفيديو بشكل واسع حتى تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على اللصتين.