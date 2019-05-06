طائرة كويتية تدهس عاملًا تحت عجلاتها في المطار (صور)

لقي شخص يعمل ميكانيكي طائرات مصرعه اليوم الاثنين إثر تعرضه لحادث دهس أثناء سحب إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية.

وبحسب الإعلام الكويتي، فقد توفي ميكانيكي، يعمل في الخطوط الجوية الكويتية جراء دهسه من قبل الطائرة وهي في حالة سحب“.