السيطرة على حريق في خط أنابيب نفطي جنوب غربي إيران‎

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، الإثنين، السيطرة على حريق اندلع في خط أنابيب نفطي في جنوب غرب إيران.

وحسب ما أفادت به الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اندلع الحريق قبل ساعات، عندما اصطدمت جرافة بناء بخط أنابيب أثناء محاولة إصلاح قسم منه بين مدينتي الأهواز والعميدية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الحريق. وجرى إغلاق الطريق بين الأهواز والعميدية بسبب الحريق الذي تم السيطرة عليه بعد استجابة خدمات الطوارئ.

وبمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل، تعد إيران رابع أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية والعراق والإمارات.