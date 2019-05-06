العثور على الطالب الكويتي بدر النواش ”غريقًا“ بظروف غامضة

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الطالب الكويتي بدر النواش (16 عامًا)، المفقود منذ 14 يومًا، في ثلاجة حفظ الموتى، حيث أبلغت والده بالتوصل للشاب، وحضر بدوره وتعرف على جثة ابنه.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن أسرة الطالب كانت قد سجلت قضية تغيب منذ 14 يومًا، مستنكرين بقاء جثته في ثلاجة الموتى كل هذه المدة دون إبلاغهم ودون مبرر.

بدوره، برر مصدر أمني ذلك بأن عدم بلوغ الطالب ”النواش“ السن القانونية أعاق الاستدلال عليه، مبينًا أن الأحداث لا يطلب منهم بصمة إلا بعد إكمال 18 عامًا.

وتوفي الطالب بدر في ظروف غامضة، حيث عثر عليه غريقًا قبل أسبوعين، فيما لم تتم معرفة التفاصيل الكاملة للقضية.

وكان والد الطالب قد صرح سابقًا أنه قام بتوصيل ابنه إلى مدرسته بمنطقة الجليب قبل أسبوعين ولكنه لم يعد، حيث قام بمراجعة المدرسة التي أكدت أن الطالب حضر إلى المدرسة في نفس يوم اختفائه وحضر الامتحان.

وقال ناشطون، في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، إن ”النواش“ خرج مع 3 من أصدقائه، أنقذهم خفر السواحل، بينما فقد الطالب بدر، متسائلين عن سبب عدم معرفة ذويه آنذاك بغرقه.