 العثور على جثة طالب كويتي بعد أيام على اختفائه في ظروف غامضة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، العثور على جثة طالب كويتي بعد أن قضى غرقًا في منطقة شرق بمحافظة العاصمة، بعد أسبوعين على اختفائه.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني، إن ”غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا يفيد بوجود شخص غريق مجهول الهوية في منطقة شرق، وعلى الفور تم إبلاغ قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث العاصمة – مكتب مباحث سوق شرق) الذي انتقل مباشرة إلى مكان البلاغ ووجد جثة لشاب، وتم استدعاء الأدلة الجنائية التي أمرت برفع الجثة بعد فحصها“.

«مباحث شرق» تتعرف على صورة المواطن المفقود #بدر_النواش والذي عُثر عليه غريقاً قبل أسبوعين ولم يستدل عليه عن طريق البصمة https://t.co/hquc5OrC5v — أمن ومحاكم (@mediacourt) May 4, 2019

وأضافت الوزارة أنه ”بعد إجراء المزيد من التحريات والتي دلت أن الجثة تعود لشخص متغيب منتشرة له صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.

وكان والد الشاب قد نشر صورة ابنه المفقود على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتقدم ببلاغ رسمي عن تغيبه بقضية رقم 4/2019.

وأوضح البيان الوزاري أنه ”بالاتصال بالرقم الموجود على الصورة المنتشرة في مواقع التواصل حضر والد المتوفى وتم عرض الجثة عليه وتعرف عليها، وتم تسجيل قضية رقم 249/2019 (وفاة غرق) جنح الشرق“.

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بوجود شخص غريق مجهول الهوية في منطقة شرق وعلى الفور تم إبلاغ قطاع الأمن الجنائي (الادارة العامة للمباحث الجنائية- إدارة مباحث العاصمة -مكتب مباحث سوق شرق) — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 4, 2019

وكان المواطن المتوفي وهو في الـ 16 من عمره قد اختفى قبل أسبوعين بعد أن قام والده بتوصيله إلى مدرسته في منطقة الجليب واختفى بعدها، وعند مراجعة والده للمدرسة أكدت إدارة المدرسة أن الطالب داوم في يوم اختفائه وحضر الامتحان.

وقام رجال المباحث بعمليات البحث والتحري عن الطالب المفقود عقب تسجيل قضية تغيب من قبل والده، إضافة إلى مناشدة المواطنين والمقيمين عبر مواقع التواصل للإدلاء بأي معلومة حول ابنه المختفي قبل أن يتم العثور على جثته غريقًا.