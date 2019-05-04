تشييع جثامين ضحايا حريق في الأردن.. وهذا ما قالته أم الأطفال الـ 6 المتوفين(صور)

شيعت محافظة أردنية بعد صلاة عصر أمس الجمعة، جثامین 6 أطفال أشقاء توفوا نتیجة حریق اندلع في شقة سكنیة، فيما أصيب 6 آخرون تراوحت حالتهم بين ”المتوسطة والحرجة“.

وكان الحريق قد اندلع في شقة سكنية بمحافظة إربد (شمال الأردن)، بعد منتصف ليلة الخميس، وفق المديرية العامة للدفاع المدني.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني توجيهًا ملكيًا لرئيس الديوان الملكي بالاطمئنان على أوضاع المصابین جراء الحریق، وزیارة الأسرة ومتابعة أوضاعھا واحتیاجاتھا، والعمل على تأمین الرعایة الصحیة والعلاجیة المثلى للمصابین من أفرادھا.

وزار رئیس الدیوان الملكي الهاشمي بيت العزاء، مساء أمس الجمعة، حيث نقل تعازي ومواساة الملك لذوي المتوفین.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن والدة الأطفال المتوفين قولها: “ خرجت من المنزل وكان زوجي نائمًا، والأطفال في غرفة أخرى، وتوجھت إلى البقالة، لمساعدة حماتي على إغلاقھا لیلًا، وفور عودتنا تفاجأنا باندلاع الحریق“.

من جانبه، روى شاھد عیان لوسائل إعلام محلية تفاصیل ما جرى قائلًا: ”سمعت صراخًا من المنزل القریب، فخرجت لمعرفة ماذا یحدث، فشاھدت والد الأطفال الـ6 یصرخ من بلكونة منزله، في الطابق الثالث من العمارة، طالبًا النجدة والمساعدة، لیتبین وجود دخان یخرج من منزله“.

وأضاف شاهد العيان أن الجیران ھبوا للمساعدة، وبدأت كوادر الدفاع المدني تتوافد للسیطرة على الحریق، فأخرجوا الأطفال من المنزل الذي كان مشتعلًا، وتم نقلھم على الفور إلى المستشفى.