وفاة طفلتين غرقًا بمستنقع مائي في المدينة المنورة (صور)

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توفيت طفلتان سعوديتان إثر غرقهما بمستنقع مياه أمطار، تبلغ إحداهما 9 سنوات، والأخرى 7 سنوات، وفق ما أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني. وقال الجهني عبر حساب الدفاع المدني على ”تويتر”، إنه ”تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحالة لسقوط طفلتين بمستنقع مياه، وتم إخراج…