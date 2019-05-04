وفاة طفلتين غرقًا بمستنقع مائي في المدينة المنورة (صور)

توفيت طفلتان سعوديتان إثر غرقهما بمستنقع مياه أمطار، تبلغ إحداهما 9 سنوات، والأخرى 7 سنوات، وفق ما أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني.
وقال الجهني عبر حساب الدفاع المدني على ”تويتر”، إنه ”تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحالة لسقوط طفلتين بمستنقع مياه، وتم إخراج حالة من قبل الموجودين في الموقع، وحالة أخرى عن طريق فرق الدفاع المدني، وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وتوفيتا لاحقًا، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص“.
باشر مدني #المدينة_المنورة حادث غرق طفلتين أحداهما ٧ سنوات والأخرى ٩ سنوات بمستنقع مياة بطريق المطار توفيتا لاحقا في المستشفى، نسأل الله أن يجعلهما شفيعتاً لوالديهما و أن يلهم أهلهما الصبر و السلوان. pic.twitter.com/LfBU9ei4MH
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 3, 2019