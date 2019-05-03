مقتل ‎7 بعد غرق قارب يقل 17 مهاجرًا قبالة ساحل شمال غرب تركيا

قال خفر السواحل التركي إن 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، لقوا حتفهم، اليوم الجمعة، بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل شمال غرب تركيا، مضيفًا أنه يجري البحث عن 5 آخرين.

وذكر خفر السواحل أن القارب، الذي غرق قبالة سواحل مدينة أيفاليك في إقليم بالكسير الشمالي الغربي، كان يحمل على متنه 17 مهاجرًا، وأنه تم إنقاذ 5.

وأضاف خفر السواحل في بيان أن عمليات بحث وإنقاذ جارية بمشاركة أربعة زوارق وطائرتين هليكوبتر بحثًا عن المهاجرين الـ4 الآخرين، وخامس يشتبه في كونه أحد مهربي المهاجرين.

وأصبحت تركيا إحدى أهم نقاط الانطلاق للمهاجرين الذين يسلكون مسارًا بحريًا للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في عام 2015، والعديد منهم كانوا يهربون من الفقر والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

إلا أن حركة المهاجرين تلك انحسرت بشكل كبير في ذلك المسار، بعد اتفاق أبرم عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.